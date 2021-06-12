Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye Galler maçı tarihi!

Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. İlk maçı İtalya'ya 3-0 kaybeden Millilerimiz bu maçta sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki; Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı...
Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020'de heyecan devam ediyor. İlk maçı İtalya'ya kaybeden Türkiye, gruptaki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. Merak edilen konulardan birisi ise Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta oldu? İşte gruptaki ikinci maçımızda karşılaşacağımız Galler'le ilgili merak edilen bilgiler!
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü başlayacak. TSİ 19.00'daki müsabaka, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
A GRUBU MAÇ TAKVİMİ
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
GALLER HAKKINDA BİLGİLER
"Ejderhalar"ın öne çıkan oyuncuları arasında, geçen sezon Tottenham'da kiralık oynayan Real Madridli Gareth Bale ile Chelseali Ethan Ampadu bulunuyor.
Tarihinde ilk kez 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Galler, yarı finale kadar yükselmeyi başarmış ancak turnuvada daha sonra şampiyonluğa ulaşacak olan Portekiz'e yenilmişti.
Galler'in EURO 2020 kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kaleci: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)
Defans: Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Connor Roberts (Swansea City), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town)
Orta saha: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), David Brooks (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool)
Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City), Gareth Bale (Real Madrid), Tyler Roberts (Leeds United), Daniel James (Manchester United)