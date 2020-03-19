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Türkiye'de Koronavirüsten Dolayı Futbol Müsabakaları Ligler Ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbol, basketbol ve voleybolu ve diğer tüm ligleride vurdu. Türkiye'de Koronavirüsten Dolayı Futbol Müsabakaları Ligler Ertelendi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm liglerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. ne zaman oyanacak, lig ler hangi tarihe ertendi açıklaması yapılmasada Virüs açısından çok yerinde bir karar oldu

Türkiye'de Koronavirüsten Dolayı Futbol Müsabakaları Ligler Ertelendi
19 Mart 2020 Perşembe 17:54

Türkiye'de Koronavirüsten Dolayı Futbol Müsabakaları Ligler Ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbol, basketbol ve voleybolu ve diğer tüm ligleride  vurdu. Türkiye'de Koronavirüsten Dolayı Futbol Müsabakaları Ligler Ertelendi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm liglerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. ne zaman  oyanacak, lig ler hangi tarihe ertendi açıklaması yapılmasada Virüs açısından çok yerinde bir karar oldu

Türkiye'de ligler ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu.

Avrupa'daki hemen hemen bütün liglerin durdurulması üzerine gözler Süper Lig'e çevrilmişti.

Sadece Süperlig değil Futbaol Bakesbol Voleybol Ligleri de yani Türkiyedeki Tüm Ligler Fedarasyon başkanları ve Gençlik Ve spor bakanı kasapoğlu ile yapılan toplntı sonrasında ertelendi.

TARİH AÇIKLANMADI

Bugün kulüp başkanlarıyla bir toplantı yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, salgın nedeniyle Türkiye'deki bütün liglerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. 

Süresiz olarak ertelenen maçların hangi tarihte başlayacağı ise belirtilmedi. Kısa bir açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Tarih konusu, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacaktır" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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