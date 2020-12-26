Trabzonspor 0-2 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle| TS-GS kaç kaç bitti

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip Galatasaray 2-0 kazandı.

Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, puanını 29'a yükseltti ve bir maç eksiği olan Alanyaspor'un önüne geçerek liderliğe yükseldi. 27 puanı olan Alanyaspor, bu hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak. Galatasaray, 16. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Oğulcan'ın pasında Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada Lewis Baker'in uzun pasında topla birlikte ceza sahası sağ çaprazına inen Djanin'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın sağından az farkla auta çıktı.

15. dakikada Oğulcan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Okan, kornere çıkardı.

45. dakikada sağ taraftan ani gelişen atakta Uğulcan ile paslaşmasında Emre Kılıç'ın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla çeldi. Dönün topu Arda Turun ağlarla buluşturdu. 0-1

55. dakikada Ömer Bayram'ın pasıyla ceza sahası içine giren Oğulcan Çağlayan kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

68. dakikada Afobe'nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın sağından az farkla auta çıktı.

72. dakikada Lewis Baker'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Okan'da kaldı.

76. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'dan döndü. Dönen topa tekrar vuruşunda ise meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo (Hosseini dk. 67), Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yusuf Sarı (Afobe dk. 67), Nwakaeme, Djaniny

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Sefa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Pereira

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Okan,Omar Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli (Ömer Bayram dk. 34), Belhanda (Falcao dk. 86 ?), Arda Turan (Emre Akbaba dk. 70), Oğulcan Çağlayan (Luyindama dk. 85 ?)

Yedekler: Kerem, Şener Özbayraklı, Martin Linnes,, Emin Bayram, Sekidika, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Levent Şahin

Goller: Arda Turan (dk. 45), Oğulcan Çağlayan (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Taylan, Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram (Galatasaray), Flavio, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Gökmen Şahin - Ozan Köse