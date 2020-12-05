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Taylan Antalyalı ailesini Yeni Ev Sahibi Yaptı

Taylan Antalyalı ailesini Yeni Ev Sahibi Yaptı Galatasaray yönetiminin zam sözü verdiği Taylan Antalyalı, 4 milyon TL değerinde bir ev satın aldı.

Taylan Antalyalı ailesini Yeni Ev Sahibi Yaptı
05 Aralık 2020 Cumartesi 15:00

 Taylan Antalyalı ailesini Yeni Ev Sahibi Yaptı

 Taylan Antalyalı ailesini Yeni Ev Sahibi Yaptı  Galatasaray yönetiminin zam sözü verdiği Taylan Antalyalı, 4 milyon TL değerinde bir ev satın aldı.

Galatasaray'da sezon başından beri orta sahayı adeta tek başına ayakta tutan isim olan Taylan Antalyalı, ortaya koyduğu futbolla zamlı yeni sözleşmeyi kaptı.

EN AZ KAZANANLARDAN BİRİ

242 bin euroluk (2.2 milyon lira) maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan 25 yaşındaki futbolcunun ücretinin iki katına çıkarılacağı ve 4.2 milyon TL alacağı öğrenildi.

KİRADA OTURUYORDU

Az maaş alması sebebiyle şu ana kadar ev satın alamayan ve kirada oturan Taylan'ın, yönetimden gelen zam müjdesi üzerine Bakırköy sahildeki bir konut projesinden ailesi için ev aldığı bildirildi.

Taylan Antalyalı ailesine ev aldı #1

4 MİLYON TL ÖDEDİ

Ailesiyle birlikte yaşayan Antalyalı'nın satın aldığı ev için 4 milyon TL ödediği ifade edildi.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, Falcao'nun yıllık 7 milyon euro aldığı kulüpte, takımın en formda isminin bu kadar az kazanmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Taylan Antalyalı ailesine ev aldı #2

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