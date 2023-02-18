Taraftarların ağzı açık kaldı! Burak Yılmaz, 37 yaşında inanılmazı başarıyor

52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı otomobilde 52 kilo patlayıcı ele geçirildikten sonra tutuklanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ile 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmada savunma yapan polis memuru, arabasında patlayıcı olduğunu bilmediğini, elektronik malzeme taşıdığını zannettiğini, gözaltına alındıktan sonra patlayıcı taşıdığını öğrendiğini belirterek, "İhbar edenlerden Allah razı olsun." dedi.