Süper Lig yeniden mi erteleniyor? Süper Lig 2020 Sezonu Bitti Mi? İşte Detaylar

Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Rumen file bekçisi Silviu Lung, ligin geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi kulüplerde yeni corona virüsü (Covid-19) vakalarının çıktığını hatırlatan Lung, "13-14 Haziran'da başlayacağımızı söylediler ancak federasyonun tekrar ertelemek istediklerini duydum" dedi.

Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Rumen file bekçisi Silviu Lung, 12 Haziran'da yeniden başlayacağı duyurulan Süper Lig'le

ilgili flaş bir iddia ortaya attı.



'FEDERASYONUN Ligleri Tekrar ERTELEMEK İSTEDİĞİNİ DUYDUM'





Ülkesinin basınına konuşan Rumen file bekçisi, '13-14 Haziran'da başlayacağımızı söylediler ancak federasyonun (TFF) tekrar ertelemek istediklerini duydum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de vakalar ortaya çıktı. Erzurumspor'da 12 vaka ortaya çıktı. Burada birçok tartışma yaşanıyor. 'Bunun olacağını biliyorduk. Ortada bir risk var.' gibi yorumlar yapılıyor. Bence federasyon da bunun farkında. Sağlık her zaman önce gelir. Federasyon son olarak doğru kararı verecektir' dedi.





'3 KEZ TEST YAPTIRDIK'





30 yaşındaki kaleci, antrenman çalışmalarıyla ilgili ise, 'Antremanlara 4 gün önce 8 kişilik üç grup halinde başladık. Tekrar test yaptırdık. tekrar başlayıp başlamayacağımızı

göreceğiz. Şu ana kadar buna hayır derim. Geçen gün yaptırdığımız testlerin sonucunu bekliyoruz. Bu üç hafta içinde bize yapılan 3. testti' ifadesini kullandı.

kaynak beyazgazete

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