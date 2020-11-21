 Süper Lig takımlarındaki koronavirüs vakaları

Son dönemlerde hakemler arasında da ciddi boyutta yaşanan pozitif vakalar, Merkez Hakem Kurulu’nda tedirginliğe yol açtı. Hakem triolarına ve VAR hakemlerine koronavirüs testini zorunlu tutan MHK, şimdi de gözlemciler için aynı yöntemi devreye sokacak. Bilindiği gibi konu Gaziantepspor- Trabzonspor maçı sonrası hakem Fırat Uydınus ile gözlemci Yunus Yıldırım’ın aynı masada yemek yemesi üzerine gündeme gelmiş, ancak testlerin maliyeti gerekçe gösterilerek ertelenmişti.