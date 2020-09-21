Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray son şampiyon Başakşehir'i devirdi

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maçı Falcao ve Belhanda'nın golleriyle kazandı.
Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 3-1'le geçen Galatasaray kritik viraj olan Başakşehir deplasmanını da kayıpsız atlattı.
GOLLER FALCAO VE BELHANDA'DAN
Sarı-kırmızılı takım 14. dakikada Falcao'nun penaltı golü ve 76. dakikada Belhanda'nın şık vuruşuyla maçı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 6'ya çıkarırken, Başakşehir 2. haftada da puanla tanışamadı.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray büyük derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak, Başakşehir ise deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.
İLK HAFTA KADROSUNUN AYNISI
Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça tecrübeli teknik direktör, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao 11'ini çıkardı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne görev bekledi.
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