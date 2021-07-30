Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu

TFF, Süper Lig 2021/2022 sezonunun ilk 3 haftasının programını açıkladı. Sezon 13 Ağustos Cuma günü 20.30'da Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayacak.

2021-2022 sezonu Süper Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Yeni sezon 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30’da oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.

İŞTE İLK 3 HAFTANIN PROGRAMI

TFF’den yapılan açıklamada, “Programda stat bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek” denildi.

İşte Süper Lig’de 1, 2 ve 3. hafta maçlarının programı:

1. HAFTA 13 Ağustos Cuma 20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

14 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü

21.45 Altay - Kayseri

21.45 Hatay - Kasımpaşa

15 Ağustos Pazar

19.15 Medipol Başakşehir - Alanyaspor

21.45 Antalyaspor- Göztepe

21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazartesi

19.15 Sivasspor - Konyaspor

19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

21.45 Giresunspor - Galatasaray

2. HAFTA

20 Ağustos Cuma

20.30 Kayserispor - Adana Demirspor

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük

21.45 Alanyaspor - Altay

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş

22 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor

21.45 Fenerbahçe - Antalyapor

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor - Sivasspor

21.5 Galatasaray - Hatayspor

3. HAFTA

27 Ağustos Cuma

20.30 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

20.30 Adana Demirspor - Konyaspor

28 Ağustos Cumartesi

19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor

21.45 Hatayspor - Alanyaspor

21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

29 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Göztepe

19.15 Kasımpaşa - Galatasaray

21.45 Giresunspor - Trabzonspor

21.45 Altay - Fenerbahçe