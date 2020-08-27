Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü

11 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Süper Lig'de 1. hafta:
Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Başakşehir
Galatasaray - Gaziantep
Karagümrük - Malatyaspor
Göztepe - Denizlispor
Trabzonspor - Beşiktaş
Antalyaspor - Gençlerbirliği
Süper Lig'de derbi haftaları
Süper Lig 2020-2021 sezonunun fikstür çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında yapacakları maçların programları da belli oldu.
1. hafta Trabzonspor - Beşiktaş
3 . hafta Galatasaray - Fenerbahçe
6. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
10. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş
15. hafta Trabzonspor - Galatasaray
19. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
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