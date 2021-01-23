Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı

Ak Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı , Ak Parti’den istifa etti ... Ak Parti’den istifa eden ve bağımsız olarak Belediye başkanlığını yürütmeyi tercih eden Rasim Arı Nevşehir’de basın toplantısı ile bu durumu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor Rasim Arı’nın yarın AK Parti üyeliğinden istifa ettiği ve Nevşehir halkının Arı’nın arkasında olduğu belirtildi.