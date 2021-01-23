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Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı

Son dakika: Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak uğraş verdiği Henry Onyekuru'nun transferinde sona yaklaşıyor. Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcunun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı
23 Ocak 2021 Cumartesi 00:17

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği Henry Onyekuru, transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yapılan açıklamada, " Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

4 MAÇTA ŞANS BULABİLDİ

Geçtiğimiz sezon Monaco forması giyen 23 yaşındaki futbolcu çıktığı 4 maçta 1 asist yaptı.

G.SARAY'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katacağı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla 56 maçta 18 gol attı, 8 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'da 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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