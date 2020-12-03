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Son 5 Yılda Derbilerde en çok puan Alan Takım

Son 5 Yılda Derbilerde en çok puan Alan Takım Son 5 yıla bakıldığında, 4 büyükler arasında oynanan maçlarda en çok puan toplayan takım Beşiktaş (42 puan) oldu.

Son 5 Yılda Derbilerde en çok puan Alan Takım
03 Aralık 2020 Perşembe 20:41

 Son 5 Yılda Derbilerde en çok puan Alan Takım

 Son 5 Yılda Derbilerde en çok puan Alan Takım Son 5 yıla bakıldığında, 4 büyükler arasında oynanan maçlarda en çok puan toplayan takım Beşiktaş (42 puan) oldu.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'a da yıllar sonra sahasında yenilmesi, akıllara derbi istatistiklerini getirdi.

Son 5 yıla bakıldığında Beşiktaş'ın, ezeli rakipleriyle oynadığı maçlardan toplam 42 puan çıkardığı görüldü.

Son 5 yılda 2 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın son sırada yer alması ise dikkat çekti.

Son 5 yılda derbilerde en çok puan toplayan takım #1

26 MAÇTA 42 PUAN

1-Beşiktaş: 26 maç 42 puan
2-Fenerbahçe: 27 maç 33 puan
3-Trabzonspor: 26 maç 36 puan
4-Galatasaray: 25 maç 24 puan

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