Sivasspor-Fenerbahçe maçında Türk futbolunda benzeri az yaşanır olay! Faul detayına herkes şaştı kaldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelede ilk faul düdüğünün 15. dakikada çalması ise dikkat çekti. Türk futbolunda sürekli eleştirilen konulardan olan oyunun sürekli durması sorunu karşısında mücadelede ilk 15 dakika hiç düdük çalmamasını futbolseverler şaşkınlıkla karşıladı.