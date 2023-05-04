Sivasspor-Fenerbahçe maçında Türk futbolunda benzeri az yaşanır olay! Faul detayına herkes şaştı kaldı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelede ilk faul düdüğünün 15. dakikada çalması ise dikkat çekti. Türk futbolunda sürekli eleştirilen konulardan olan oyunun sürekli durması sorunu karşısında mücadelede ilk 15 dakika hiç düdük çalmamasını futbolseverler şaşkınlıkla karşıladı.
Sivasspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Türkiye Kupası yarı final ilk maçı golsüz sona erdi. Mücadelede ilginç bir istatistik dikkat çekti.
İLK FAUL DÜDÜĞÜ 15. DAKİKADA ÇALDI
Türk futbolunda sürekli eleştirilen konuların başında oyunun fazla durması geliyor. Ancak Sivasspor-Fenerbahçe maçında ortaya çıkan ilginç istatistik futbolseverleri şaşırttı. Mücadelede ilk faul 15. dakikada oldu. Hakem Atilla Karaoğlan ilk faul düdüğünü 15. dakikada Arao'nun Charisis'e yaptığı hareketin ardından çaldı.