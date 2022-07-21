Seferovic: Ay-yıldızlı dövmeyi İslam'ı temsil ettiği için yaptırdım

Galatasaray'ın yeni yıldız santrforu Haris Seferovic, çok konuşulan ay-yıldızlı dövmesi hakkında konuştu. Boşnak asıllı oyuncu, "Ben bir Müslümanım bu da onu temsil ediyor" dedi.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic resmen açıklanırken, Boşnak asıllı İsviçreli futbolcunun ay-yıldızlı dövmesi de merak konusu oldu.

Kullanıcılar, Türk bayrağına benzettiği bu dövmeyi sosyal medyada viral yaparken gerçek de kısa süre sonra ortaya çıktı.

"İslam'ı temsil ettiği için bu dövmeyi yaptırdım"

30 yaşındaki santrfor verdiği demeçte, "Ben Boşnağım ve Müslümanım. İslam'ı simgeleyen bir sembol olduğu için bu dövmeyi yaptırdım. En sevdiğim dövmelerimden birisi." ifadelerini kullanarak bu konuya açıklık getirdi.

Birçok futbolsever yıldız futbolcuya destek verirken, kimileri de dövme yaptırmasının yanlış olduğunu belirten sözler söyledi.

"Galatasaray çok büyük bir kulüp"

Ayrıca taraftarların kendisini karşılamasıyla ilgili de konuşan Seferovic, “Çok çılgınca bir geceydi benim açımdan. Daha önce Türkiye'de maç yaptım, stat tamamen dolu olmamasına rağmen o zaman bile harika bir atmosfer vardı. Stadın full olduğu zamanda neler olacağını tahmin bile edemiyorum. Çılgın taraftarımızı tüm sezon boyunca bizi desteklemeye bekliyorum. Geçtiğimiz sezon geçmişte kaldı. Galatasaray'ın nasıl büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu da herkes biliyor. Biz de buraya yeni katılan oyuncular olarak öncelikle birbirimize adapte olup daha sonra antrenmanlara odaklanıp tabii ki de şampiyonluğu kazanmaya çalışacağız.” açıklamasında bulundu.