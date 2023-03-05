Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
1
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0

Rıdvan Dilmen'den Volkan Demirel için bomba Milli Takım iddiası: Düşünüldüğünü duydum

Rıdvan Dilmen'den Volkan Demirel için bomba Milli Takım iddiası: Düşünüldüğünü duydum

Rıdvan Dilmen'den Volkan Demirel için bomba Milli Takım iddiası: Düşünüldüğünü duydum
Kamusaati
Kamusaati
05 Mart 2023 Pazar 10:52

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. Hatayspor Teknik Direktörü Dilmen ile ilgili bomba bir iddia ortaya atan Dilmen, "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur." dedi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından Volkan Demirel için gündeme oturan bir iddiada bulundu. TV8.5 ekranlarında konuşan Dilmen, Ümit Milli Takım için Dilmen'in düşünüldüğünü belirtti.

"KOLAY BİR SÜREÇTEN GEÇMİYOR"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur. Volkan hoca buna ne kadar hazır tabii o da ayrı bir durum. Kolay bir süreçten geçmiyor." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN İSMİ DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Ümit Milli Takım için daha önce ortaya atılan iddialarda Arda Turan'ın düşünüldüğü belirtilmişti. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ise yaşanan deprem felaketinin ardından ligden çekilmek zorunda kalmıştı.

Manchester United efsanesi Neville, hedef tahtasına oturan Weghorst'a sahip çıktı: İyi iş çıkartıyor
Manchester United efsanesi Neville, hedef tahtasına oturan Weghorst'a sahip çıktı: İyi iş çıkartıyor
0
Real Madrid'in tarihi geri dönüşüyle ilgili Ancelotti'den herkesi ters köşe yapan itiraf: Hiç konuşmadık
Real Madrid'in tarihi geri dönüşüyle ilgili Ancelotti'den herkesi ters köşe yapan itiraf: Hiç konuşmadık
0
Taraftarların ağzı açık kaldı! Burak Yılmaz, 37 yaşında inanılmazı başarıyor
Taraftarların ağzı açık kaldı! Burak Yılmaz, 37 yaşında inanılmazı başarıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.