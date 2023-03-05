Rıdvan Dilmen'den Volkan Demirel için bomba Milli Takım iddiası: Düşünüldüğünü duydum

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. Hatayspor Teknik Direktörü Dilmen ile ilgili bomba bir iddia ortaya atan Dilmen, "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur." dedi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından Volkan Demirel için gündeme oturan bir iddiada bulundu. TV8.5 ekranlarında konuşan Dilmen, Ümit Milli Takım için Dilmen'in düşünüldüğünü belirtti.

"KOLAY BİR SÜREÇTEN GEÇMİYOR"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur. Volkan hoca buna ne kadar hazır tabii o da ayrı bir durum. Kolay bir süreçten geçmiyor." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN İSMİ DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Ümit Milli Takım için daha önce ortaya atılan iddialarda Arda Turan'ın düşünüldüğü belirtilmişti. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ise yaşanan deprem felaketinin ardından ligden çekilmek zorunda kalmıştı.