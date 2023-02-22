Real Madrid'in tarihi geri dönüşüyle ilgili Ancelotti'den herkesi ters köşe yapan itiraf: Hiç konuşmadık

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki farklı geriye düşmesine rağmen Liverpool'u deplasmanda 5-2 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti galibiyeti anlattı. Devre arası 2-2'lik skorla gittikleri soyunma odasında takımı ateşlediği düşünülen Ancelotti herkesi ters köşe yaparak, "Oyuncularımla hiç konuşmadık." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl finalde tek golle devirdikleri Liverpool'u bu yıl da son 16 mücadelesinin ilk maçında 5-2'lik bir skorla geçen Real Madrid'te yüzler gülüyor. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İspanyol devinin hocası Carlo Ancelotti, tarihi zaferin şifrelerini verdi.

"LİVERPOOL'A 5 GOL ATMAK KOLAY İŞ DEĞİL"

Manchester City'le geçen sezon oynadıkları yarı final zaferine değinen Ancelotti, "Liverpool'a Anfield'da 5 gol atmak kolay iş değil. 2-0 geriye düştükten sonra Manchester City maçı aklıma geldi. O maça benzeyen bir taktik kullandım. Devre arasında oyuncularınızla konuştunuz mu diye soracaksınız ama hiç konuşmadık. Özgüvenimizi kaybetmeden oyunu yavaş yavaş kontrolümüz altına almak kazanmamızı sağladı." açıklamasını yaptı.

"DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU VİNİCİUS'TUR"

Oyuncularının performanslarından memnun olduğunu belirten Ancelotti, "Bir maçın kaderini belirleme söz konusuysa, şu an dünyanın en iyi futbolcusu Vinicius'tur. Rodrygo'yla birlikte inanılmaz bir oyun çıkardılar. Takımın deneyimli oyuncuları da bizim için çok önemli. Kroos, Benzema ve Modric tüm kadroya rahatlıkla liderlik edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"HER KULVARI KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Deneyimli teknik adam son olarak turu geçtiklerini asla düşünmediklerini belirterek, "Bernabeu'da yine çok zorlu geçecek ikinci maçımız var. İki ayaklı maç olduğu için onun taktiği de bu maçtakinden farklı olacaktır. Biz her kulvarı kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.