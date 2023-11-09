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Real Madrid'de Arda Güler krizi! Ancelotti'nin kararına tepkiler çığ gibi

Real Madrid'de Arda Güler krizi! Ancelotti'nin kararına tepkiler çığ gibi

Real Madrid'de Arda Güler krizi! Ancelotti'nin kararına tepkiler çığ gibi
Admin
Admin
09 Kasım 2023 Perşembe 14:21

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 kazandıkları Braga maçında Arda Güler'e neden süre vermediğini açıkladı. İtalyan hoca, genç yıldızı yüzde 100 hazır olunca sahaya süreceğini ifade etti. Madrid taraftarları, Ancelotti'yi Arda Güler kararından dolayı sert eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, sahasında Braga'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın kadrosunda olan Arda Güler'in süre alamaması yine eleştiri aldı. Ancelotti maç sonu yaptığı açıklamayla genç yıldıza neden süre vermediğini anlattı ancak taraftarların tepkilerini dindiremedi.

"TÜM ANTRENMANLARA KATILIYOR"

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Onunla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlıktan çıktı ve yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte tüm antrenmanlara katılıyor. Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır." ifadelerini kullandı.

ARDA'YI İZLEMEYE GELDİLER

Real Madrid taraftarları, Braga maçında Ancelotti'nin Arda'ya süre vermemesine tepki gösterdi. Genç yıldızı izlemek için tribünleri dolduran taraftarlar, Ancelotti'nin açıklamalarından tatmin olmadı.

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