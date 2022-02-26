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Polonya, Rusya maçını oynamak istemiyor

Polonya, Rusya maçını oynamak istemiyor Polonya, Rusya'ya karşı 2022 Dünya Kupası play-off maçını oynamak istemediğini açıkladı.

Polonya, Rusya maçını oynamak istemiyor
Admin
Admin
26 Şubat 2022 Cumartesi 17:44

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası dünyanın birçok yerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Çeşitli organizasyonlardan ihraç edilen Rusya'ya son olarak Polonya'dan da tepki geldi.

2022 Dünya Kupası play-off turunda Rusya ile eşleşen Polonya, FIFA'ya yaptığı başvuruda bu maçı oynamak istemediklerini bildirdi.

Polonyalı golcü Robert Lewandowski, "Ukrayna'da savaşın devam edeceği bir durumda Rusya Milli Takımı ile maç oynamayı düşünemiyorum. Bundan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız." ifadelerini kullandı.

3 ÜLKE ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI

2022 Dünya Kupası Elemelerinde play-off turunda bulunan Rusya ile karşılaşacak Polonya ve bir sonraki turdaki olası rakiplerinden İsveç ve Çekya ortak bir bildiri yayınladı.

Güvenlik sorununun artması sebebiyle Rusya’ya gitmeyeceklerini ifade ettiler. UEFA ve FIFA’dan bir an önce tepki vermelerini bekleyen üç futbol federasyonu maçların en kötü ihtimalle başka ülkelere alınmasını talep etti.

Rusya, 24 Mart’ta Dünya Kupası play-off turunda Moskova’da Dynamo Central Stadyumu’nda Polonya ile karşı karşıya gelecek. Bu turu kazanması halinde 29 Mart’ta İsveç – Çekya karşılaşmasının galibiyle Rusya’da karşılaşacak.

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