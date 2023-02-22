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Manchester United efsanesi Neville, hedef tahtasına oturan Weghorst'a sahip çıktı: İyi iş çıkartıyor

Manchester United efsanesi Neville, hedef tahtasına oturan Weghorst'a sahip çıktı: İyi iş çıkartıyor

Manchester United efsanesi Neville, hedef tahtasına oturan Weghorst'a sahip çıktı: İyi iş çıkartıyor
Kamusaati
Kamusaati
22 Şubat 2023 Çarşamba 13:21

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'a İngiliz devinin efsanesi Gary Neville'dan destek geldi. Weghorst'un iyi oynadığını söyleyen Neville, "Geçiş oyununda, savunmada, set oyununda iyi bir iş çıkartıyor." dedi.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve oldukça da başarılı bir performans göstererek taraftarın adeta sevgilisi olan Weghorst, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olması üzerine Manchester United'a transfer oldu. Beşiktaş ve Hollanda Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri çekerek Manu'ya giden oyuncuya İngiliz futbol adamı Gary Neville'dan destek geldi.

Weghorst'un iyi bir performans sergilediğini belirten Neville, " Wout Weghorst'u seviyorum. Her şeyden önce Erik Ten Hag'ın onu seçmesinin bir nedeni var. Takıma bir şeyler kattığını düşünüyor ve onu anlıyorum. 3-4 gol daha atabilseydi mükemmel bir iş çıkardığını söylerdiniz. Geçiş oyununda, savunmada, set oyununda her şeyde iyi bir iş çıkartıyor. Takım için çok önemli bir iş yapıyor." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın Weghorst'u transfer etmesinin doğru olduğunu belirten Neville, "Glazer ailesinin transfere harcayacak parası yok ve mecburen kiralık bir oyuncuyu takıma kazandırdılar. Ancak profesyonel açıdan bakarsanız Manchester United iyi bir iş çıkardı. Takım da onu seviyor." dedi.

Devre arası transfer döneminde Manchester United'ın yolunu tutan 30 yaşındaki santrfor, yeni takımıyla 10 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asist katkısı verdi.

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