Kritik Süper Lig açıklaması! Volaybol ve Baskebolun Ardından Futbol'dada Ligler Sona Erecek Mi?, Futbol ligleri iptal edilecek mi?, Futbol Ligleri bitecek mi ?, Süper Lig'in seyircisiz oynanmaya başlanacağının açıklanmasının ardından yorumcu Rıdvan Dilmen'den kritik bir öneri geldi İşte Detaylar
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Süper Lig'in haziranda seyircisiz
başlatmayı planladıklarını açıklamasının ardından, yorumcu Rıdvan Dilmen'den önemli bir öneri
geldi.
NTV'de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında konuşan Dilmen; "Bence Lig haziranın 12'sinde kesinlikle başlamamalı, Temmuz
sonuna doğru ötelenmeli diye düşünüyorum. Temmuz sonunda da gerçekten sıkıntılar devam ederse, 4'lü play off sistemine
geçilebilir.Bu İstanbul'da mı olur. gerekirse bu da tartışılır. Ama şuan için bu tarih erken." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz Günlerde İptal edilen volaybol ve basketbol liglerinde şampiyonda küme düşmede olmaması yönünde kara alınarak bitirilmesinin ardından Tüm Gözler herkesin
merakla beklediği Futbola çevrildi Bu süreçte futbol liglerininde iptal edilmesi Gayet mantıklı bir karar olacak gibi gözüküyor..
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