TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0

Henry Onyekuru, Adana Demirspor'la anlaştı

Galatasaray'a 3 kez gelen Henry Onyekuru, Süper Lig'in yükselen takımı Adana Demirspor ile el sıkıştı. Başarılı futbolcu formayı da giydi.

Henry Onyekuru, Adana Demirspor'la anlaştı
Kamusaati
Kamusaati
10 Temmuz 2022 Pazar 20:40

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı kanat oyuncusu Adana Demirspor'a 1 yıl kiralık olarak imza attı.

Akdeniz temsilcisinin formasını giyen Onyekuru, "Böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla konuştuğumda buranın, birkaç yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler." diye konuştu.

"Tüm kupaları kazanmaya hazır olun"

Nijeryalı kanat oyuncusu ayrıca, "Burada yüzde yüzümü vereceğim ve sonrasında taraftarlar tüm kupaları kazanmak için hazır olsunlar." yorumunu yaptı.

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Polonya, Rusya maçını oynamak istemiyor
Polonya, Rusya maçını oynamak istemiyor
0
Rusya - Ukrayna krizi sonrası İngiltere'den Devler Ligi finali çağrısı
Rusya - Ukrayna krizi sonrası İngiltere'den Devler Ligi finali çağrısı
0
2022'de sözleşmesi biten yıldız futbolcular
2022'de sözleşmesi biten yıldız futbolcular
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.