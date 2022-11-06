Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus'a gönderme

Beşiktaş galibiyetinin ardından Galatasaraylı taraftarlar, maçı locadan izlemeye gelen Jorge Jesus'a, stattan ayrılırken, "Sıra sende Jesus." diye bağırdı.

Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne oldu. Galatasaray, evinde ezeli rakiplerinden olan Beşiktaş'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlıları, Mauro Icardi'nin 2 golüyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Derbide tribünde tanıdık bir isim de vardı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, maçı locadan takip etti.

Derbinin ardından Galatasaraylılar, maçı locadan takip eden Jorge Jesus'a seslendi.

"Jesus sıra sende"

Maç sonrası VIP çıkışından polis korumasıyla ayrılan Jorge Jesus'a, Galatasaraylı taraftarlar "Jesus, sıra sende sıra sende" diye bağırdı.



Fenerbahçe ile Galatasaray, ilk olarak ocak ayı başında Kadıköy'de, mayıs ayı sonunda ise Seyrantepe'de karşılaşacak.