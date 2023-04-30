bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0

Galatasaray taraftarını küplere bindiren atama! Derbinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu

Galatasaray taraftarını küplere bindiren atama! Derbinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu

Galatasaray taraftarını küplere bindiren atama! Derbinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu
Admin
Admin
30 Nisan 2023 Pazar 13:38

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya gelecek maçın VAR hakemi Serkan Tokat oldu. Tokat, Konyaspor-Galatasaray maçında Ahmet Oğuz'un Dubois'ya yaptığı sert müdahalede hakemi pozisyonu izlemeye çağırmadığı için sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu

DERBİNİN VAR HAKEMİ SERKAN TOKAT OLDU

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın VAR hakemi Serkan Tokat oldu. Tokat ataması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Konyaspor-Galatasaray maçında Ahmet Oğuz'un Dubois'ya yaptığı müdahale sonrası VAR hakemi Serkan Tokat, orta hakemi pozisyonu izlemeye çağırmamıştı. Bu karara sarı-kırmızılı taraftarlar isyan etmiş ve Serkan Tokat'ı sert eleştirmişti. Galatasaraylılar derbiye de Serkan Tokat'ın atanmasına sosyal medyada sert ifadelerle tepki gösterdi.

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
0
Çağlar Söyüncü ile anlaşan Atletico Madrid, gözünü Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e dikti
Çağlar Söyüncü ile anlaşan Atletico Madrid, gözünü Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e dikti
0
Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.