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Galatasaray - Lazio maçı bu akşam oynanacak işte takımların muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Lazio'yu ağırlıyor.

Galatasaray - Lazio maçı bu akşam oynanacak işte takımların muhtemel 11'leri
16 Eylül 2021 Perşembe 10:58

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek.

Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY’DA 8 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.

Lazio'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil

Lazio: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson


Kaynak: Kamu Saati Özel
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