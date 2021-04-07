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Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray önümüzdeki sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa'da forma giyen Aytaç Kara'yla anlaşma sağladı. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş maçından sonra kulüp CEO'su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı
07 Nisan 2021 Çarşamba 00:09

Aytaç Kara'yı ara transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraş veren fakat Kasımpaşa'yla orta yolu bulamayan Galatasaray, 28 yaşındaki orta saha ile sezon sonu için anlaştı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

NTV'de yer alan habere göre; Kasımpaşa'daki sözleşmesi Haziran ayında bitecek Aytaç Kara, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Kara, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 26 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti. 28 yaşındaki futbolcu, son olarak Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO'su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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