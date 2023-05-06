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Galatasaray'dan Mostafa Mohamed sürprizi! Geri dönüyor

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed sürprizi! Geri dönüyor

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed sürprizi! Geri dönüyor
Admin
Admin
06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:18

Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk sürpriz bir karar verdi. Galatasaray, Mısırlı golcünün 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak yerine daha düşük bir teklif yapan Nantes'ı reddetti. Buruk, Mostafa Mohamed'i yeni sezonun hazırlık kampında görmek istiyor. Deneyimli hoca, golcü futbolcuyu durumuna göre 2. santrfor olarak takımda tutabilir.

Fransa Ligi Nantes'ta başarılı bir grafik çizen Mostafa Mohamed için Galatasaray kararını verme noktasına geldi. Bonservisi sarı-kırmızılılarda olan Mısırlı golcü, yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir.

OKAN BURUK, MOHAMED'İ YOLLAMAYABİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre, Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Mostafa Mohamed ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar, Nantes'a kiraladığı Mısırlı yıldızı, gelecek sezon takımda tutabilir. Mohamed'in 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak yerine Galatasaray'ın kapısını daha düşük bir miktarla çalan Nantes'ın teklifi reddedildi. Okan Buruk'un golcü futbolcuyu hazırlık kampında görmek istediği ve duruma göre 2. santrfor olarak takımda tutabileceği belirtildi.

MOHAMED'İN KARNESİ

Mostafa Mohamed bu sezon Nantes formasıyla 48 maça çıktı. Mısırlı santrfor bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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