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Galatasaray'da erken seçim kararı

Galatasaray'da erken seçim kararı Galatasaray kulübü, 19-26 Aralık 2020 tarihleri arasında seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Galatasaray'da erken seçim kararı
10 Kasım 2020 Salı 19:48

Galatasaray'da erken seçim kararı

Galatasaray'da erken seçim kararı   Galatasaray kulübü, 19-26 Aralık 2020 tarihleri arasında seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Mustafa Cengiz yönetimi, oy birliğiyle erken seçim kararı aldıklarını duyurdu. Cengiz'in, listesinde değişikliğe giderek tekrar aday olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna duyuru

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır.

Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu"

Galatasaray da erken seçim kararı #1

7224 SAYILI KANUN NEDİR?

Galatasaray'ın belirttiği 7244 sayılı kanunun ilgili içeriği: "4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder."

Galatasaray da erken seçim kararı #2

Galatasaray da erken seçim kararı #3

İLK ADAY BURAK ELMAS OLDU

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