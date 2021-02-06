Fenerbahçe - Galatasaray Derbi Analizi (SWOT Analizi)

Fenerbahçe ile Galatasaray sezonun en önemli maçlarında birinde Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İki takımın sezon boyunca yakaladıkları artılar, eskiler ile birlikte derbide yaşayabilecekleri fırsatlar ve yaşayabilecekleri tehditleri sizler için değerlendirdik. Bir tarafta ligin lideri ve mevcut en uzun yenilmezlik serisine sahip Fenerbahçe, diğer tarafta kalesinde Muslera yer alan ve ligin en az gol yiyen takımı konumundaki Galatasaray İşte detaylar

Son üç sezonda rakibine kaybetmeyen geçen sezon 20 yıllık seriyi bitiren Fatih Terim'in ekibi, şampiyon olduğu 2013-14'den sonra ilk kez 23.hafta sonunda lider olan Erol Bulut'un ekibine karşı...

FENERBAHÇE'NİN ARTILARI

Son 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, ligin devam eden en uzun serisine sahip. Bu performansı ile liderliğe yükselen Fenerbahçe, 2013-14 sezonundan sonra ilk kez 23.haftada zirvede yer aldı. Zaten sözü geçen sezonu Fenerbahçe şampiyon tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin şifresi ise ilk gol! Erol Bulut'un ekibi bu sezon ilk golü attığı 12 maçı da kazandı.

Süper Lig'de takımların ilk golü attığı maçlarda istatistik tablosu

GALATASARAY'IN ARTILARI

Galatasaray ise ligin en az gol yiyen takımı. Üstelik ligin en önemli kalecisi konumundaki Muslera'nın uzun süre oynamadığı dönemde rakiplerine fırsat vermeyen Galatasaray'da Muslera döndükten sonra 4'te 4 galibiyet serisi geldi. Galatasaray 10 maçı gol yemeden tamamladı (clean sheet) ve bu alanda da ilk sırada.

Muslera ise Süper Lig'e hızlı döndü. Biri penaltı olmak üzere kalesine gelen son 18 isabetli şutun 16 tanesinde Muslera başarılı oldu ve en az dört maça çıkan kaleciler arasında ilk sırada yer aldı. Galatasaray'ın bir başka üstünlüğü ise ilk 10 dakikada rakiplerine 11 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü ve bu alanda lig lideri oldu. Galatasaray bir nevi maçlara hızlı başlıyor denilebilir