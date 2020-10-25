F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! Trabzonspor'u net skorla mağlup ettiler

Bu nasıl sınav! 80 sorudan 40 tanesinin yanıtı ‘A’ şıkkı çıktı! Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı’nda, 80 sorudan 40’ının cevabı 'A' şıkkı çıktı. Adaylar duruma itiraz etti. Sınavın iptali için kampanya başlattı