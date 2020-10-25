F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! Trabzonspor'u net skorla mağlup ettiler
F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! Trabzonspor'u net skorla mağlup ettiler
Süper Lig'de 6. haftanın dev maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. İlk yarısını 1-0 yenik tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi ve sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Ligdeki 6. maçında da yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, puanını 14'e yükselterek zirve yarışını sürdürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 2: Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Valencia istediği gibi vuramadı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.
Dakika 8: Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Valencia kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.
Dakika 15: Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir'in içeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
Dakika 23: Sosa ve Lemos'un çarpışmasının ardından topu kazanan Afobe'nin ceza sahası içinden çektiği düzgün şut kaleci Altay'ın solundan ağlarla buluştu.
Dakika 51: Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vuran Tisserand'ın şutu Serkan'ın bacaklarının arasından geçip ağlarla buluştu.
Dakika 55: Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Valencia'nın vuruşu ağları havalandırdı!
Dakika 63: Trabzonspor'da Baker'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.
Dakika 64: Samatta'nın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Uğurcan kurtardı, top taca çıktı.
Dakika 73: Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan ön direkte topu arka direğe gönderdi. Bomboş durumda bulunan Cisse, Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi.
Dakika 78: Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
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