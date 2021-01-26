Evde Sağlıklı Kilo Kaybı sağlayacak Eğzersiz Tavsiyeleri konusunda sizleri bilgilendirmek isterim şöyle ki zamanın tamamını evimizde geçirdiğimiz şu zamanlarda hareketsiz yaşam da sağlık açısından oldukça tehditkardır bu süreci sağlıklı, keyifli bir hale getirmek kilomuzu korumak adına da birkaç küçük okunuşla hayatımızı yönlendirmemiz zor olmayacaktır

GÜNLÜK İP ATLAYALIM

Düzenli olarak spor yapmak, sağlığın korunması ve kilo kontrolünün sağlanması açısından oldukça faydalıdır. Özellikle kilo vermek isteyen bireylerin belirli bir egzersiz planı doğrultusunda haftanın en az 3 günü spor yapmaları gerekir. Yapılacak olan sporun türü, kişisel tercihlere göre değişebilir. Son yıllarda eğlenceli olması, ev ortamında rahatlıkla yapılabilmesi ve vücudun birçok bölgesini yoğun şekilde çalıştırması nedeniyle ip atlamak, kilo vermek için sıklıkla tercih edilen spor türlerinden bir tanesidir. Spor salonuna gitmeye vakti olmayan ve ev ortamında yapılabilecek egzersiz arayışında olan kişiler için oldukça uygun olan ip atlama, bir ip haricinde herhangi bir ekipman gerektirmemesi nedeniyle aynı zamanda ekonomik bir egzersiz türüdür. Peki ip atlayarak kilo verme sürecinde nelere dikkat edilmelidir ve ip atlamak ne kadar kilo verdirir

İp Atlamak Kaç Kalori Yakılmasını Sağlar?

İp atlamak kilo verme üzerinde oldukça etkili olan basit ve ekonomik bir egzersiz türüdür. Uzun uğraşlara gerek kalmadan yalnızca günlük olarak belirli bir süre ip atlayarak yüksek miktarda enerji harcamak ve buna bağlı olarak hızlı bir şekilde kilo vermek mümkündür. Buna ek olarak ip atlamak vücudun gücünü ve dayanıklılığını arttırmada da oldukça etkili bir egzersizdir. Basit ve eğlenceli olmasına karşılık yoğun bir egzersiz türüdür ve 1 saat ip atlamak yaklaşık olarak 440-590 kilokalorilik enerji harcanmasını sağlar Bu da ciddi şekilde kilo kaybı sağlar vücudu toparlar

Bu yaklaşık 70 kg vücut ağırlığına sahip bir kişinin harcayacağı enerji miktarıdır ve harcanan enerji seviyesi vücut ağırlığı, ip atlama hızı gibi faktörlere bağlı olarak bir miktar değişkenlik gösterebilir. Benzer kilodaki bir insan düşük-orta tempoda 1 saat yürüyüş ile 216-258 kilokalori enerji harcayabilir. Buradan da anlaşılacağı üzere ip atlamak birçok egzersiz türünden çok daha fazla kalori yakımını sağlayan kilo verme üzerinde oldukça etkili bir aktivitedir.

Zayıflamak İçin Günlük Ne Kadar Süre İp Atlanmalıdır?

Yüksek yoğunluklu bir egzersiz türü olması nedeniyle ip atlamak, kalbi yormaması açısından aşırıya kaçılmadan yapılması gereken bir egzersiz türüdür. Kilo verme sürecine başlamadan önceki süreçte herhangi bir profesyonel spor hayatı olmayan kişiler için başlangıç aşamasında ip atlama egzersizleri kısa süreli olarak uygulanmalı, vücudun gücü ve koordinasyon düzeyi arttıkça egzersizin şiddeti de arttırılmalıdır. İlk hafta 5 dakika ile başlanarak ikinci hafta 10 dakikaya çıkarılabilir, üçüncü hafta ise 10 dakikalık 2 set şeklinde egzersiz planı yapılabilir. Egzersiz süresindeki limit vücudunuzun dayanıklılık seviyesi ile orantılı şekilde ayarlanmalıdır ve vücut kesinlikle çok zorlanmamalıdır. Egzersizin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için boy uzunluğuna uygun bir ip tercih edilmelidir.

İp Atlamak Vücudun Hangi Bölgelerini Çalıştırır?

İp atlamak vücudun hemen hemen her bölgesini yoğun şekilde çalıştıran nadir egzersiz türlerinden bir tanesidir. Hem kol ile yapılan dairesel hareket hem de zıplama hareketi içermesinden dolayı ip atlanırken sırt, göğüs, ön ve arka kollar, karın, kalça ve basen, ön ve arka bacaklardaki kasların birçoğu çalıştırılır. Bu da vücudun neredeyse tüm bölgelerinde yağ yakımı ve incelmeye neden olur. Aynı zamanda kas kütlesinin arttırılması üzerinde de oldukça etkilidir. Düzenli bir ip atlama programına uyum sağlayarak yalnızca bu egzersiz yardımıyla haftada 1 kilo verebilirsiniz. Buna ek olarak bir diyet uygulayarak kilo verme hızınızı daha da arttırmanız mümkündür.