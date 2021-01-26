Evde Sağlıklı Kilo Kaybı sağlayacak Eğzersiz Tavsiyeleri

Fitness egzersizleri, yüksek enerji harcamasına yol açan ve vücuttaki kas kütlesinin yoğun bir şekilde çalıştırılmasını sağlayan egzersizlerdir. Düzenli olarak fitness egzersizler yapan kişiler vücuda gerekli enerjiyi sağlamak ve kas kütlesinin toparlanmasını, geliştirilmesini sağlayacak besin ögesi gereksinimlerini karşılamak adına beslenmelerine özen göstermelidir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme programının uygulanması, fitness egzersizleri ile uğraşan kişilerde kasların geliştirilmesi, yağ yakımının hızlandırılması ve sağlığın korunması gibi pek çok faydayı beraberinde getirir. Bu nedenle bu spor dalı ile uğraşan kişiler öncelikle beslenme uzmanlarına da danışarak kendilerine uygun bir fitness yemek programı belirlemeli ve buna uygun bir şekilde beslenme düzeni oturtmalıdır.
Fitness Beslenme Programı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Düzenli olarak fitness sporuyla uğraşmak, yüksek yoğunluklu bir fiziksel aktivite düzeni anlamına gelir. Bu süreçte doğru şekilde beslenmek, vücudun istenen forma ulaştırılabilmesi ve sağlığın olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesi adına büyük bir öneme sahiptir.
Özellikle forma girmek veya vücut geliştirmek amacıyla fitness programlarına başlanması durumunda kişiler vücutlarını istedikleri şekle ulaştırmak için sabırsız ve aceleci davranarak popüler ve sağlıksız diyetler, mucizevi besinler gibi arayışlara girerler. Bu oldukça yanlış bir davranıştır ve fitness beslenme programında temel kural sağlıklı ve dengeli beslenmek olmalıdır. Vücudun istenen forma ulaşması konusunda ise kişiler kendilerine gereken zamanı tanımalı ve sabırlı olmalıdır. Yüksek yoğunluklu sporlar yapmak, vücudun enerji ve protein ihtiyacını arttırır. Bu nedenle öncelikle vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve protein miktarı belirlenmeli, sonrasında sağlıksız ve boş enerji kaynakları diyetten çıkarılarak bu gereksinimleri karşılamaya yönelik sağlıklı besin alternatiflerine yönelinmelidir.
Yüksek Proteinli Diyet Uygulamak Yararlı Mıdır?
Yüksek proteinli diyetler, son yıllarda oldukça popülerleşen ve özellikle vücut geliştirme ile ilgilenen kişiler arasında yaygın olarak tercih edilen diyetlerdir. Spor yapan kişilerde protein gereksiniminin bir miktar arttığı, ayrıca gereksinimin üzerinde protein alımının kas kütlesinin arttırılması üzerinde belirgin etkilerinin olduğu bilinir.
Fakat protein tozları ile desteklenen, çok yüksek protein içeriğine sahip olan diyetlerle beslenmek böbrek ve karaciğer başta olmak üzere vücut ve organlar üzerindeki yükü arttırır, aynı zamanda kan kolesterol seviyelerinin yükselmesi gibi olumsuz durumlara yol açabilir. Bu nedenle fitness egzersizi ile uğraşan kişilerde gereksinim kadar proteinin doğal besinlerle alınmasının yeterli olduğu, herhangi bir protein takviyesine ihtiyaç olmadığı söylenebilir. Vücut geliştirme amacıyla fitness egzersizleri uygulayan kişiler ise yüksek proteinli diyet uygulamanın gerekliliği, sağlık durumunun bu tarz bir diyet uygulamaya uygun olup olmadığı konularında hekim ve diyetisyenlere danışmalıdır.
Etkili Bir Fitness Yemek Programı Örneği
Etkili bir fitness yemek programı; tüm besin gruplarından yeterli miktarda besini içeren, makro ve mikro besin ögesi gereksinimlerini karşılayan, kas kütlesinin geliştirilmesini destekleyen, antioksidan ögeleri yeterli miktarda içeren ve yapay gıdalardan arındırılmış bir beslenme planıdır. Tümüyle sağlıklı besinlerden oluşmalı ve ara öğünler içermelidir.
Bunlara ek olarak günlük sıvı ihtiyacının tamamını karşılamalıdır. Aşağıda bu kurallara uygun 1 günlük örnek fitness yemek programını görebilirsiniz:
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Sabah:
1 su bardağı light süt
50 gram yulaf ezmesi
1-2 adet haşlanmış yumurta
1-2 kibrit kutusu az yağlı beyaz peynir
1-2 dilim tam tahıllı ekmek
Söğüş domates, salatalık vb.
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Öğle:
100 gram yağsız kısımlardan elde edilmiş kırmızı et / derisiz tavuk veya hindi / balık
Mevsim salata
3-4 yemek kaşığı bulgur pilavı veya kepekli makarna
1 dilim tam tahıllı ekmek
2 yemek kaşığı light yoğurt
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Akşam:
100 gram yağsız kısımlardan elde edilmiş kırmızı et / derisiz tavuk veya hindi / balık
1 kase mercimek çorbası
1 kase haşlanmış brokoli
1 dilim tam tahıllı ekmek
2 yemek kaşığı light yoğurt
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Kuşluk, İkindi ve Gece Ara Öğünlerinde:
1 porsiyon meyve ve yanında 1-2 yemek kaşığı light yoğurt veya 1 çay bardağı light süt
Yukarıdakine benzer bir beslenme programı ile her gün sağlıklı ve dengeli beslenmeye ek olarak fitness egzersizlerine devam ederek sağlığınızı ve vücut formunuzu koruyabilirsiniz. Yapılan beslenme planı örnek niteliğinde olup, kişiye özel bir planlama için diyetisyen desteği önemlidir.