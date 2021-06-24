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EURO 2020'de son 16'ya kalan takımlar

EURO 2020'de grup mücalelerinin ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

EURO 2020'de son 16'ya kalan takımlar
24 Haziran 2021 Perşembe 01:10

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda oynanan maçlarla grup mücadeleleri sona erdi. Oynanan maçlar sonucunda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

A Grubu'nda İtalya grubu lider bitirirken, B Grubu'nda 9 puanla Belçika, C Grubu'nda 9 puanla Hollanda, D Grubu'nda 7 puanla İngiltere, E Grubu'nda 7 puanla İsveç ve F Grubu'nda ise Fransa grubu lider olarak tamamladı.

EURO 2020 de son 16 ya kalan takımlar #1

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Gruplarda oynanan maçlarla son 16'ya kalan takımlar şöyle:

İtalya, Galler, İsviçre, Belçika, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Çekya, İngiltere, İsveç, Fransa, İspanya, Almanya, Portekiz, Hırvatistan, Ukrayna.

EURO 2020 de son 16 ya kalan takımlar #2

SON 16 EŞLEŞMELERİ

Fransa-İsviçre

İngiltere-Almanya

Galler-Danimarka

İtalya-Avusturya

Hollanda-Çekya

Belçika-Portekiz

Hırvatistan-İspanya

İsveç-Ukrayna


Kaynak: Kamu Saati Özel
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