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Erol Bulut kasap oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Erol Bulut, bir kasap dükkanı açtı.

Erol Bulut kasap oldu
14 Nisan 2021 Çarşamba 11:33

Fenerbahçe'de, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrılmıştı. Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Sezon sonunu göremeden Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut, sektör değiştirdi.

KASAP DÜKKANI AÇTI

Bulut, Fenerbahçe’de yardımcılığını yapan Volkan Demirel’le birlikte Acarkent’te kasap dükkanı açtı.

Hürriyet'in haberine göre, Amerikan usulü “T’bone steak”ler hazırlayan dükkanın şimdiden hatırı sayılır bir müşteri kitlesi oluşmuş durumda...

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