Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
2
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0

Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
17 Mart 2023 Cuma 19:19

Galatasaray'ın, Konyaspor maçı 11'i belli oldu: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-Kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

Lider Galatasaray, 26. hafta maçında bugün Konyaspor'a konuk oluyor. Ligde 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar, Konya'da iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Aslan, 1 maç fazla ile Fenerbahçe'nin 9 puan önünde haftaya lider girdi.

Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu. Aleksandar Stanojevic yönetiminde 6 maça çıkan Konya, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Hatayspor maçını ise 3-0 hükmen galip geçtiler.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.

Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise yarın sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

İlk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi

Türk futbolunu derinden sarsacak bomba iddia: MHK Başkanı Lale Orta, özete görüntü ekletti
Türk futbolunu derinden sarsacak bomba iddia: MHK Başkanı Lale Orta, özete görüntü ekletti
0
Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu! Listeye Galatasaray damga vurdu
Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu! Listeye Galatasaray damga vurdu
0
Rıdvan Dilmen'den Volkan Demirel için bomba Milli Takım iddiası: Düşünüldüğünü duydum
Rıdvan Dilmen'den Volkan Demirel için bomba Milli Takım iddiası: Düşünüldüğünü duydum
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.