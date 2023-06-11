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Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı
Admin
Admin
11 Haziran 2023 Pazar 08:35

Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı İstanbul, dünya gündeminin bir numarasında. Final öncesi dünyaca ünlü şarkıcılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı, ardından piyanist Adam György sahanın içinde canlı canlı Şampiyonlar Ligi müziğini çaldı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde büyük bir görsel şölen yaşandı.

Final için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü sanatçılar, maça dakikalar kala sahne aldı. İlk olarak sahneye Burna Boy çıktı. Ardından Anitta, dansçılarıyla birlikte performans sergiledi.

Final için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü sanatçılar, maça dakikalar kala sahne aldı. İlk olarak sahneye Burna Boy çıktı. Ardından Anitta, dansçılarıyla birlikte performans sergiledi.

Nefes kesen mücadele Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Böylece Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını aldı.

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