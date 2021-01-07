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Beşiktaş, Mandzukic transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Mandzukic transferinde sona yaklaştı EURO 2020 öncesi düzenli olarak forma giymek isteyen Mandzukic, Beşiktaş'ın 6 aylığına önerdiği 1.5 milyon euroluk teklifi kabul etti. Sözleşmenin uzatılması ise Hırvat golcünün performansına bağlı

Beşiktaş, Mandzukic transferinde sona yaklaştı
07 Ocak 2021 Perşembe 13:21

 Beşiktaş, Mandzukic transferinde sona yaklaştı

EURO 2020 öncesi düzenli olarak forma giymek isteyen Mandzukic, Beşiktaş'ın 6 aylığına önerdiği 1.5 milyon euroluk teklifi kabul etti. Sözleşmenin uzatılması ise Hırvat golcünün performansına bağlı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6-0 kazandıkları Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamayla Mario Mandzukic'i istediklerini resmen açıklamıştı.

Bir süredir oyuncuyla görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, transferde sona yaklaştığı öğrenildi.

6 AYLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Temmuz ayından bu yana boşta olan ve EURO 2020'de yer almak için sahalara dönmek isteyen Hırvat golcünün, Beşiktaş'ın 6 ay için yaptığı 1.5 milyon euroluk teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Beşiktaş, Mandzukic transferinde sona yaklaştı #1

SÖZLEŞME SÜRESİNİ PERFORMANSI BELİRLEYECEK

34 yaşındaki futbolcunun ayrıca, sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili konulan tüm maddeleri de onayladığı belirtildi.

Mandzukic'in kontratının uzatılıp uzatılmaması, oyuncunun çıktığı maç sayısı ve gösterdiği performansa göre şekillenecek.

Beşiktaş, Mandzukic transferinde sona yaklaştı #2

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