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Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı

Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı

Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı
Admin
Admin
01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:22

Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Dries Mertens'in mukavelesindeki madde devreye girdi ve futbolcunun sözleşmesi otomatik olarak uzadı. Belçikalı yıldız, kulübün satmaması durumunda gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Dries Mertens için ise maçın farklı bir anlamı oldu.

OPSİYONU DEVREYE GİRDİ

Sezon başında Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Dries Mertens'in 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için sarı-kırmızılı formayla 25 Süper Lig maçına çıkması gerekiyordu. Belçikalı yıldız, Beşiktaş karşısında bunu başardı.

1 YIL DAHA GALATASARAY'DA

Beşiktaş ile oynanan maçta mücadeleye ilk 11'de başlayan Dries Mertens'in sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzadı. Böylece 35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın satmamaması durumunda gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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