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Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri
02 Eylül 2020 Çarşamba 01:15

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçlarının oynanmasına kısa bir süre kala 3. ön eleme turundan dahil olacak Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu.

Ayrıca 2. ön eleme turunda mücadele edecek olan Galatasaray'ın da Neftçi Bakü'yü elemesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de netleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Ventspils/Rosenborg - Alanyaspor
Beşiktaş - Borac Banja/Rio Ave
Galatasaray (Neftçi Bakü'yü elerse) - Renova/Hajduk

2. ÖN ELEME TURU MAÇLARININ ARDINDAN KESİNLEŞECEK

Beşiktaş, FK Borac Banka Luka-Rio Ave FC eşleşmesinin galibiyle
Alanyaspor ise Ventspils-Rosenborg maçının kazananıyla karşılaşacak.

2. ön elemede Neftçi Bakü ile mücadele edecek olan Galatasaray bu turu geçmesi halinde, Renova-Hajduk maçının tur atlayanı ile 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR 24 EYLÜL'DE OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları da tek maç üzerinden ve seyircisiz olarak oynanacak. Bu turda maçlar 24 Eylül Perşembe günü oynanacak ve tur atlayan takımlar play-off aşamasına kalacak.

Beşiktaş ve (Neftçi Bakü'yü elemesi halinde) Galatasaray maçlarını kendi evinde oynayacakken, Alanyaspor ise deplasmanda mücadele edecek.

Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor un rakipleri #1

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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