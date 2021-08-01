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Benfica, Gedson Fernandes'i Devler Ligi kadrosuna kaydetti

Benfica, Gedson Fernandes'i Devler Ligi kadrosuna kaydetti Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes kısa süre içerisinde iyi oyununu kabul ettirmişti. Benfica bu sezon oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmıyor.

Benfica, Gedson Fernandes'i Devler Ligi kadrosuna kaydetti
01 Ağustos 2021 Pazar 15:31

Galatasaray 'ın geçen sezon devre arasında kiraladığı ve bu sezon başında da uzun süre transferi için mücadele ettiği Gedson Fernandes hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Benfica, Gedson Fernandes i Devler Ligi kadrosuna kaydetti #1

UEFA KADROSUNA YAZILDI

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme aşamasında Spartak Moskova ile oynayacak Benfica, UEFA'ya kadrosunu bildirdi.

Listede 83 numaralı forması ile Gedson Fernandes de yer aldı. Hazırlık maçlarında da teknik direktör Jorge Jesus tarafından oynatılan orta saha oyuncusunun bu gelişme sonrasında takımında kalması bekleniyor.

Öte yandan Fatih Terim yaptığı basın toplantısında Portekizli futbolcu için "1 Ağustos'a kadar bekleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Benfica, Gedson Fernandes i Devler Ligi kadrosuna kaydetti #2

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