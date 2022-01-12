Aziz Yıldırım kongreyi işaret etti Fenerbahçe, bu sezon da hasret kaldığı şampiyonluktan oldukça uzak. Lider Trabzonspor ile puan farkı gitgide açılırken eski başkan Aziz Yıldırım, "Tek çare kongre" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 2. döneminde de şampiyonluktan uzak olan Ali Koç'un taraftarlarla da arası açıldı.

Geldiği günden bu yana seyircilerin desteğini alan kongrede Aziz Yıldırım'a büyük bir fark atarak 16 bin 92 gibi bir oy alan Ali Koç, yaşanan başarısızlıkların ardından camiadaki yerini de kaybetti.

ONU BU TARAFTARLA GÖNDERECEĞİM" DEMİŞTİ

Her maç "Ali Koç istifa" tezahüratlarına maruz kalan Başkan Koç için bir büyük eleştiri de eski başkan Aziz Yıldırım'dan geldi.

Yaz aylarında yaptığı basın toplantısında, "Ali Koç'u asla affetmem. Onu bu taraftarla birlikte göndereceğim." diyen Aziz Yıldırım'ın sözleri, son günlerde yaşanan olayların ardından yeniden gündeme gelirken spor yorumcusu Faik Çetiner de bugünkü köşesinde Yıldırım ile yaptığı sohbetten bahsetti.

"TEK ÇARE KONGRE"

Yazısında, "Efsane başkan Aziz Yıldırım'ın düşüncesi de benimle aynı. Geçen gün yaptığımız ayaküstü sohbette, 'Şu anda tek çare kongre' dedi." diyen Faik Çetiner, Aziz Başkan'ın da seçim istediğini belirtmiş oldu.

Aziz Yıldırım'ın, olası bir seçimde aday olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.