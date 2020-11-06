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Aziz Yıldırım ile Ali Koç 'Şike Davası' için adliyede

Aziz Yıldırım ile Ali Koç 'Şike Davası' için adliyede "Futbolda Sözde Şike Davası" bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya Ali Koç ile Aziz Yıldırım da katıldı. 19 sanığın "Şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç 'Şike Davası' için adliyede
06 Kasım 2020 Cuma 12:28

Aziz Yıldırım ile Ali Koç 'Şike Davası' için adliyede

"Futbolda Sözde Şike Davası" bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya Ali Koç ile Aziz Yıldırım da katıldı. 19 sanığın "Şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi.
 
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Sözde Şike Davası", Çağlayan Adliyesi'nde devam ediyor.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç Şike Davası için adliyede #1

Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no'lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti. 31 sanık hakkındaki dava saat 10.00'da, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin yer aldığı diğer dava ise 11.00'de başladı.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç Şike Davası için adliyede #2

Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu davanın aralarında Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, 19 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından delil yetersizliğinden beraat istedi. Sanık Hakan Karaahmet hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.

BERAAT KARARI

"Futbolda şike" davasında, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi. Sanık Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.

Mosturoğlu, beraat kararını Twitter adresinden de duyurdu.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç Şike Davası için adliyede #3

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