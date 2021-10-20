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Aşı olmayan başantrenör takımdan kovuldu

Aşı olmayan başantrenör takımdan kovuldu

Aşı olmayan başantrenör takımdan kovuldu
20 Ekim 2021 Çarşamba 10:52

Amerikan Futbolu Ligi takımı Washington State Cougars'ın Başantrenörü Rolovich, koronavirüs aşısı olmadığı için kovuldu.
Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Amerikan Futbolu Ligi takımlarından Washington State Cougars'ın başantrenörü Nick Rolovich, Covid-19 aşısı olmadığı için kovuldu.

ÖĞRETMEN VE OKUL PERSONELLERİNE AŞI ZORUNLULUĞU

Washington State Üniversitesi'nin spor departmanının internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 Ekim'de yürürlüğe giren valilik kararı gereği Covid-19 aşılarını tamamlamamış öğretmen veya personelin, eyaletteki devlet okullarında çalışmasının yasaklandığı hatırlatılarak, Nick Rolovich ile yardımcıları Ricky Logo, John Richardson, Craig Stutzmann ve Mark Weber'in işlerine son verildiği ifade edildi. 

Jake Dickert'ın vekaleten başantrenörlüğe getirildiği belirtildi.

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