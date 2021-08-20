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Arda Turan'ın sağlık durumu

Arda Turan'ın sağlık durumu Galatasaray, Randers maçında sakatlanan Arda Turan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli isim 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Arda Turan'ın sağlık durumu
20 Ağustos 2021 Cuma 23:01

Galatasaray, Randers ile oynanan maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Arda Turan'ın son durumunu açıkladı.

Tecrübeli oyuncuda sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edildiği açıklandı.

Arda Turan ın sağlık durumu #1

SARI-KIRMIZILILAR AÇIKLADI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan'ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Arda Turan'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Arda Turan ın sağlık durumu #2

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