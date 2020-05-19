Acun Ilıcalı hangi futbol takımını satın alıyor,Alacağı takım hangi lig de?

Acun Ilıcalının satın alacağı takım Fortuna Sittard mu, Acun Ilıcalı Fortuna Sittard takımını kaç liraya satın alıyor,Fortuna Sittard transfermarkt

TV8 Medya grubunun sahibi olan Acun Ilıcalı futbola olağan merağından dolayı koskoca bir futbol klübünü satın almaya karar verdi.Yaptığı programlarla ve serveti ile gündemden düşmeyen Ilıcalı,bir futbol kulubunu satın alacağı doğrulandı.

ACUN ILICALI HOLLANDA'DAN TAKIM SATIN ALIYOR

Eski futbol muhabiri ve TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın alacağı iddiası uzun süredir gündemdeki yerini korurken, kulüp başkanı Işıtan Gün iddiaları doğrulayarak, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini belirtti.

Işıtan Gun, Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard satın alacağını duyurdu

Fortuna Sittard takımını kaç liraya satın alıyor,henüz kesinleşmiş bir rakam yok.Ancak Fortuna Sittard takımının Transfermarkt değerlerine baktığımızda 12,15 Milyon euro gibi düşük bir değere sahip olduğunu görüyoruz.

Ilıcalı'nın daha ünlü bilinir bir külüp alacağını düşünüyorduk ancak Hollanda'da küçük bir külüp alacak olması birçok insanı şaşırttı.

Ayrıca madem böyle küçük bir külüp satın alacaktınız sayın Ilıcalı keşke,Anadolumuzdan bir külüp satın alsaydınız.Hem Türk futboluna hem de o şehire büyük bir katkıda bulunmuş olurdunuz.