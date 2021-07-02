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Abdullah Avcı: Yaşlı değil deneyimli oyuncu alıyoruz

Bordo-mavili ekipte basın toplantısı düznelyen Abdullah Avcı, "Deneyimli oyuncu alıyoruz, yaşlı oyuncu almıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı: Yaşlı değil deneyimli oyuncu alıyoruz
02 Temmuz 2021 Cuma 21:37

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısı düzenledi. Avcı, transferden takımın durumuna kadar birçok konuda bilgi verdi.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Avcı, “Trabzonspor bugün transfer yapmasa da rakiplerimiz sahaya çıkınca şampiyonluk için oynayacağımızı bilirler. 6.5 ayda önemli bir mesafe kat ettik. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Başkana ve yönetime teşekkür ediyorum. Avrupa'da şimdiden 4 transferi bitiren bir takım yok.” ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı: Yaşlı değil deneyimli oyuncu alıyoruz #1

“DENEYİMLİ OYUNCU ALIYORUZ”

Transferlere ve takımın durumuna değinen Avcı, “Deneyimli oyuncu alıyoruz, yaşlı oyuncu almıyoruz. Oyuncunun yaşı yoktur, tecrübesi ve aklı vardır.

Hamsik çok büyük bir oyuncu. Türk futboluna çok fazla şey katabilecek bir oyuncu ama Hamsik’in performansını konuşmak daha doğru olacaktır.

Uğurcan, Avrupa Şampiyonası'nda performansı en yüksek oyuncularımızdan biriydi. Her türlü duruma hazırız. Bir oyuncunun altyapıdan yetişip kulübüne para kazandırması çok önemli ama kalıp şampiyonluk yaşayıp gitmesi de önemli.

Abdullah Avcı: Yaşlı değil deneyimli oyuncu alıyoruz #2

“YABANCI SINIRI BENİ RAHATSIZ EDİYOR”

Yabancı sınırının sorulması artık beni rahatsız ediyor. Bu tip kurallar yerli oyuncuyu geliştirmez, aksine gelişimini tıkar. Rekabeti sağlayacak üretim yapmadığın sürece bu bize zarar verecek.

Alman milli takımının en yetenekli oyuncuları 2 tane Türk. Kısıtlama mı var orada?” açıklamalarında bulundu.

Abdullah Avcı: Yaşlı değil deneyimli oyuncu alıyoruz #3

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