A Milli Takımımız, Sırbistan ile berabere kaldı

A Milli Takımımız, 2-0 geriye düştüğü maçta Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. Millilerimizin gollerini Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan kaydetti.

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi maçında sahasında Sırbistan'ı konuk etti.

Aynı Rusya maçındaki gibi ilk yarıda iyi bir oyun sergileyemeyen ay-yıldızlı ekibimiz, 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci devredeki oyunuyla skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

İLK YARI

2. dakikada milli takımın sol kanattan kullandığı kornerde Cengiz, Hakan'a pasını attı. Hakan sol çaprazdan kaleyi gördüğü pozisyonda çok sert vurdu. Kaleci Dmitrovic'ten dönen topu, savunma uzaklaştırdı.

21. dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ristic'in ceza sahasına yaptığı ortada Milinkovic topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Kolarov'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Milenkovic'in kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.

48. dakikada konuk takımda Milinkovic ceza sahasında Okay Yokuşlu ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca Bulgar hakem Georgi Kabakov penaltı kararı verdi. 49. dakikada penaltıyı kullanan Aleksandar Mitrovic, meşin yuvarlak ile kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-2

HAKAN İLE ÜMİTLENDİK

57. dakikada milliler farkı 1'e indirdi. Sırbistan yarı alanının ortalarında Zeki Çelik'ten topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza alanı ön çizgisi üzerindeki Kenan Karaman ile duvar pası yaptı. Ceza sahasına giren ve kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kalan Hakan'ın hafif sağ çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

65. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksandar Mitrovic, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunmadaki Mahmut Tekdemir tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Dmitrovic, yakın direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

OZAN SKORA DENGE GETİRDİ

76. dakikada Türkiye, beraberliği sağladı. Ceza sahasına gelen ortada Sırbistan savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası ön çizgisi gerisindeki Hakan Çalhanoğlu, kendisine gelen topa bekletmededen kaleye göndermek istedi. Ancak yerden seken meşin yuvarlak altı pas üzerindeki Ozan Tufan'a pas oldu. Ozan, bekletmeden yaptığı plaseyle topu ağlarla buluşturdu: 2-2

81. dakikada Lazovic'in sağdan ortasında arka direkte yükselen Vlahovic'in kafayla vurduğu topu savunmadaki Merih Demiral çizgiden çıkararak mutlak bir golü engelledi.

86. dakikada Milinkovic'in şutunda kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak çıkardı.

90+1. dakikada Kolarov'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

Müsabaka 2-2 berabere sonuçlandı.

Türkiye: 2 - Sırbistan: 2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 27 Umut Meraş), Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir (Dk. 76 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk. 86 Abdülkadir Ömür), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, Stefan Mitrovic (Dk. 75 Gudelj), Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic (Dk. 46 Mladenovic), Djuricic (Dk. 75 Vlahovic), A. Mitrovic

Goller: Dk. 21 Milinkovic, Dk. 49 Aleksandar Mitrovic (Penaltıdan) (Sırbistan), Dk. 57 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Ozan Tufan (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Burak Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 16 Stefan Mitrovic, Dk. 77 Kolarov, Dk. 81 Aleksandar Mitrovic (Sırbistan), Dk. 29 Okay Yokuşlu (Türkiye)