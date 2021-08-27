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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.
27 Ağustos 2021 Cuma 16:29

A Milli Takımımızın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu.

İngiltere için Türkiye'nin kırmızı listede olması ve Premier Lig yönetiminin oyuncularımıza izin vermemesine karşın İngiltere'de oynayan Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil İbrahim Dervişoğlu milli takım aday kadrosuna çağrıldı.

EURO 2020 kadrosunda yer almayan Efecan Karaca, Salih Uçan ve Halil Akbunar aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım ın aday kadrosu belli oldu. #1

A MİLLİ TAKIM’IN ADAY KADROSU

İşte Milli Takım kadrosu:

Kaleciler: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defanslar: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke), Umut Meraş (Le Havre)

Orta Sahalar: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş)

Hücümcular: Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe), Burak Yılmaz (Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Brentford)

A Milli Takım ın aday kadrosu belli oldu. #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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