2020-2021 sezonu Süper Lig 11 Eylül Cuma günü başlayacak

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren 4 büyüklerin, mevcut kadrolarında yer alan futbolculardan en iyi 11'leri kurduk.

5 Ekim'de sona erecek olan transfer dönemi öncesi kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren takımlar, şu ana kadar birçok ismi renklerine bağladı.

Ligin başlamasına 1 hafta kala, mevcut oyunculardan bir 11 kurduk. Size göre 'şu anki isimler baz alındığında' en güçlü kadro hangi takımda? Yorumlarınızı merak ediyoruz...

GALATASARAY

FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ

TRABZONSPOR

TRANSFERİN SESSİZ TAKIMI BAŞAKŞEHİR

Son şampiyon Başakşehir ise şu ana kadar sadece Hasan Ali Kaldırım'ı renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, mevcut kadrosuyla da şampiyonluğun yine favorilerinden biri olarak gösteriliyor.