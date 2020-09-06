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2020-2021 sezonu Süper Lig 11 Eylül Cuma günü başlayacak

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren 4 büyüklerin, mevcut kadrolarında yer alan futbolculardan en iyi 11'leri kurduk.

2020-2021 sezonu Süper Lig 11 Eylül Cuma günü başlayacak
06 Eylül 2020 Pazar 00:10

5 Ekim'de sona erecek olan transfer dönemi öncesi kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren takımlar, şu ana kadar birçok ismi renklerine bağladı.

Ligin başlamasına 1 hafta kala, mevcut oyunculardan bir 11 kurduk. Size göre 'şu anki isimler baz alındığında' en güçlü kadro hangi takımda? Yorumlarınızı merak ediyoruz...

GALATASARAY

Süper Lig başlıyor #1

FENERBAHÇE

Süper Lig başlıyor #2

BEŞİKTAŞ

Süper Lig başlıyor #3

TRABZONSPOR

Süper Lig başlıyor #4

TRANSFERİN SESSİZ TAKIMI BAŞAKŞEHİR

Son şampiyon Başakşehir ise şu ana kadar sadece Hasan Ali Kaldırım'ı renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, mevcut kadrosuyla da şampiyonluğun yine favorilerinden biri olarak gösteriliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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