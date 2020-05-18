Zipline nedir? Zipline ne demek? Zipline sporu nasıl yapılır? Zipline hakkında merak edilen her şey! Ekstrem spor ziplin nedir?

Zipline nedir? Zipline ne demek? Zipline sporu nasıl yapılır? Zipline hakkında merak edilen her şey! Survivor Zipline ödülü ne demek? 18 Mayıs 2020 Zipline son yılların en gözde sporlarından biri olarak öne çıkıyor. Herkesin büyük bir keyif ve heycan duyarak yaptığı Zipline sporu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.Trükiye'de Zipline Hattı var mı?, Survivor 80. Bölüm Fragmanı

Zipline nedir? Survivor Zipline ödülü ne demek? 18 Mayıs 2020 Zipline ; yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir. Tekerlekli bir makaranın çelik halata bağlanmasıyla hızlanan zipline hattında, yaklaşık saatte 50-60 kilometre hıza ulaşabilirsiniz. Bu hız, zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır. EN UZUN HAT GÜNEY AFRİKA’DA Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır. Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline’ı Güney Afrika’dadır. Yüksekliği 280 metre, uzunluğu 2 kilometre, en yüksek hızı saatte 160 kilometredir. Türkiye’nin en büyük zipline parkuru, Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu’nda bulunuyor. Toplam 1 kilometrelik parkur, 4 ayrı hattan oluşuyor. ZİPLİNE MODELLERİ Zipline modelleri doğal veya yapay olarak alanınızın özelliklerine göre oluşturulabilir. Doğal Zipline Hatları: Mevcut ağaçlık alanınız içerisinde ağaç gövdelerine ahşap platformlar yerleştirilerek oluşturulan ağaçlar arasındaki mesafeye göre uzunluğun belirlendiği parkurlardır. Yapay Zipline Hatları: Ahşap veya metal direkler, sabit betonarme yapılar arasında oluşturulan parkurlardır. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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