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Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti

Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti
29 Nisan 2020 Çarşamba 16:46

Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu, Covid - 19 tedavisi gördüğü hastane de mücadeleye yenik düştü.

Kronik kalp ve şeker hastası olan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan Turgay Kalyoncu, durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncunun vefat haberi spor camiasında üzüntüye sebep olurken cenazesinin yarın Zeytinburnu'nda defnedileceği bilgisi verildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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