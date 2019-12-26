UEFA; galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, turnuva zaferi ve turnuvaya katılma sayısı gibi kriterleri esas alarak 1955 ila 2019 yılları arasında Avrupa futbolunun en başarılı takımlarını sıraladı, Türk takımlarının uefa sıralamasındaki yeri, Avrupada en iyi 5 takım, detaylar haberde...
UEFA resmen açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark
UEFA; galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, turnuva zaferi ve turnuvaya katılma sayısı gibi kriterleri esas alarak 1955 ila 2019 yılları arasında Avrupa futbolunun en başarılı takımlarını sıraladı, Türk takımlarının uefa sıralamasındaki yeri, Avrupada en iyi 5 takım, detaylar haberde...
Türkiyemiz Profosyonel futbol ligi takımları şuan süper ligde yer alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı listede ilk 5'te bir İtalyan, bir İngiliz, bir Alman ve iki İspanyol takımı yer aldı.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 1955 - 2019 seneleri arasında Avrupa futbolunun en başarılı takımlarını, Avrupa kupalarına katılma sayısı, turnuva galibiyeti, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol ve yenilen gol gibi kriterler baz alınarak sıraladı. Hazırlanan listede Türk takımları ilk 20 içinde malesef yer bulamadı.
Türkiyemiz Profosyonel futbol ligi takımları şuan süper ligde yer alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in yer aldığı liste aşağıda sıralandığı şekilde oldu...
1. Real Madrid CF
2. FC Bayern München
3. FC Barcelona
4. Manchester United FC
5. Juventus
6. AC Milan
7. Liverpool FC
8. SL Benfica
9. FC Porto
10. AFC Ajax
11. FC Dynamo Kiev
12. Arsenal FC
13. Celtic FC
14. FC Inter
15. Chelsea FC
16. RSC Anderlecht
17. Atlético Madrid
18. PSV
19. Borussia Dortmund
20. Rangers FC
23. Galatasaray
47. Fenerbahçe
55. Beşiktaş
116. Trabzonspor
315. Başakşehir
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