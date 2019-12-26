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UEFA resmen açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark

UEFA; galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, turnuva zaferi ve turnuvaya katılma sayısı gibi kriterleri esas alarak 1955 ila 2019 yılları arasında Avrupa futbolunun en başarılı takımlarını sıraladı, Türk takımlarının uefa sıralamasındaki yeri, Avrupada en iyi 5 takım, detaylar haberde...

UEFA resmen açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark
26 Aralık 2019 Perşembe 02:43

UEFA resmen açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark

UEFA; galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, turnuva zaferi ve turnuvaya katılma sayısı gibi kriterleri esas alarak 1955 ila 2019 yılları arasında Avrupa futbolunun en başarılı takımlarını sıraladı, Türk takımlarının uefa sıralamasındaki yeri, Avrupada en iyi 5 takım, detaylar haberde...

Türkiyemiz Profosyonel futbol ligi takımları şuan süper ligde yer alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı listede ilk 5'te bir İtalyan, bir İngiliz, bir Alman ve iki İspanyol takımı yer aldı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 1955 - 2019 seneleri arasında Avrupa futbolunun en başarılı takımlarını, Avrupa kupalarına katılma sayısı, turnuva galibiyeti, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol ve yenilen gol gibi kriterler baz alınarak sıraladı. Hazırlanan listede Türk takımları ilk 20 içinde malesef yer bulamadı.

Türkiyemiz Profosyonel futbol ligi takımları şuan süper ligde yer alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in yer aldığı liste aşağıda sıralandığı şekilde oldu...

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

1. Real Madrid CF

1. Real Madrid CF

bayer münih takım ile ilgili görsel sonucu

2. FC Bayern München

3. FC Barcelona

3. FC Barcelona

4. Manchester United FC

4. Manchester United FC

5. Juventus

5. Juventus

6. AC Milan

6. AC Milan

7. Liverpool FC

7. Liverpool FC

8. SL Benfica

8. SL Benfica

9. FC Porto

9. FC Porto

10. AFC Ajax

10. AFC Ajax

11. FC Dynamo Kiev

11. FC Dynamo Kiev

12. Arsenal FC

13. Celtic FC

14. FC Inter

15. Chelsea FC

16. RSC Anderlecht

17. Atlético Madrid

18. PSV

19. Borussia Dortmund

20. Rangers FC
 

23. Galatasaray

23. Galatasaray

47. Fenerbahçe

47. Fenerbahçe

55. Beşiktaş

55. Beşiktaş

116. Trabzonspor

116. Trabzonspor

315. Başakşehir

315. Başakşehir

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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